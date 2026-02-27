Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о квецу зоз акцетом на хижне квеце. Лєм єден мали череп з квецом лєбо вазна з квецом на облаку меня шицко. Квеце нє лєм декорация и рошлїна хтора прави оксиґен, воно дава єдну нєвироятну енерґию, подзвигує розположенє и уноши фарби до каждого куцику. Желєни лїсточка змирюю душу, а пахняци квитки поволую уживац у каждей хвильки.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.