Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия будзе о конкурсу держави за купованє хижох на валалє и о предносцох живота на валалє. Призначена и розгварка зоз младу мацеру о тим як випатра народзиц дзецко у приватним породзилїщу, яки третман маю мами и беби и прецо ше одлучела на приватну праксу.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац як було 14. фебруара у Дзешатки дзе бул орґанизовани Концерт на два боки на котрим наступели домашнї бенди Горуци кромплї и Кромльочки, а потим и информациї о журки котра будзе того викенду у Дюрдьове. Тих дньох видзе и нове число часопису за младих МАК, та будзе слова о змистох котри годно пречитац у нїм.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.