Нєшка на радию Соботово стретнуца, а ютре Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка, 28. фебруара, на 13 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а ютре на 12:30 г емисия Културна панорама.

Емисия Соботово стретнуца пошвецена Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка, а у нєй през розгварку зоз особами зоз орґанизациї Фестивалу, композиторами и текстописателями годно послухац як ше фестивал розвивал по нєшка. Опитали зме ше и публики, же хтори шпиванки найволя зоз того фестивалу, а учує ше и анеґдоти же як вашо облюбени шпиванки наставали.

Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Саня Дивлякович.

Ютре, 1. марца на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама годно послухац медзи иншим чи шицко порихтане за 36. Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка, алє и звити зоз нєдавно отриманей схадзки лекторох и прекладательох руского язика и Вистави народного облєчива котра отримана у Новим Садзе. Будзе слова и о пририхтованьох за наиходзаци месни смотри рецитаторох, алє и о 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї котри будзе у Руским Керестуре.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.