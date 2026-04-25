Нєшка на радию Соботово стретнуца, а ютре Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 13 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а ютре на 12:30 г емисия Културна панорама.
У нєшкайшей емисиї Соботово стретнуца будзе емитовани знїмок зоз програми Вечар ювилантох котра отримана у рамикох 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї 19. априла.
Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Саня Дивлякович.
Ютре, 26. априла на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама годно послухац годно послухац о видавательним плану Руского слова за 2026. рок, алє тиж и о поетским вечаре За погар любови котри отримани у Коцуре.
Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 годзин и репризно на 23:00 годзин, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.