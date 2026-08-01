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Нєшка на радию Соботово стретнуца, а ютре Културна панорама

автор РТВ, Л. Василєвич
автор РТВ, Л. Василєвич

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 13:00 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а ютре на 12:30г емисия Културна панорама.

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка 1. авґуста, на 13 годзин, будзе емисия Соботово стретнуца.

У нєшкайшей емисиї годно послухац розгварку зоз малженску пару Николаю и Мирком Афич-Фа, родом зоз Руского Керестура, алє биваю у Швайцарскей.

Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Лидия Василєвич.

Ютре, 2. авґуста, на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама госци буду наш познати маляр Владимир Дорокхази Дорко зоз Нового Саду и маляр зоз Руского Керестура Михайло Виславски. У розгварки зоз нїма учуєце же дзе глєдаю свою инспирацию, цо найволя мальовац и хтори то мотиви по котрих їх малюнки вяжеме праве за нїх.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.

РТВ, Л. Василєвич, С. Дивлякович

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