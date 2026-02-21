ИнформованєРутенпресТексти

Нєшка на радию Соботово стретнуца, а ютре Културна панорама

автор РТВ, Л. Василєвич, С. Дивлякович
автор РТВ, Л. Василєвич, С. Дивлякович 25 Опатрене

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 13 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а ютре на 12:30 г емисия Културна панорама.

У нєшкайшей емисиї годно послухац розгварку зоз нашим музичним уметнїком Михайлом Бодянцом.

Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Лидия Василєвич.

Ютре, 22. фебруара на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама годно послухац годно послухац о видавательним плану Руского слова за 2026. рок, алє тиж и о поетским вечаре За погар любови котри отримани у Коцуре.

Побешедує ше и о наградзованей вистави фотоґрафийох Трон, словацкого ґрафичного дизайнера и модного фотоґрафа Павела Сурового, як и о Медзинародним дню мацеринского язика.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Природни, пахняци и тирваци

Тирва реализация проєкту „Лїки без бариєрох”

Означени Медзинародни дзень мацеринскей бешеди

Першокласнїки достали Пажлївкову кнїжку

Едукация за родичох адолесцентох