Нєшка на радию Соботово стретнуца, а ютре Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 13 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а ютре на 12:30 г емисия Културна панорама.
У нєшкайшей емисиї годно послухац розгварку зоз нашим музичним уметнїком Михайлом Бодянцом.
Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Лидия Василєвич.
Ютре, 22. фебруара на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама годно послухац годно послухац о видавательним плану Руского слова за 2026. рок, алє тиж и о поетским вечаре За погар любови котри отримани у Коцуре.
Побешедує ше и о наградзованей вистави фотоґрафийох Трон, словацкого ґрафичного дизайнера и модного фотоґрафа Павела Сурового, як и о Медзинародним дню мацеринского язика.
Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.