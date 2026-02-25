Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия будзе слова о танцу як рекреациї през розгварку зоз инструктором танцу Атилом Розмаринґом, тиж и о совитох як отримовац власи у розгварки зоз фризерку Марину Сендерак, а будзе ше бешедовац и о женским поднїмательстве.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац прилог о пририхтованю 36. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка, а бешедовац ше будзе и з двома тогорочнима дебитантками. У емисиї будзе и єдно нєсподзиванє, кед слово о Ружовей заградки, та треба послухац цалу емисию. Од младих ше учує чи ходза на Ружову заградку, кельо провадза фестивал и хтори шпиванки найволя зоз того фестивалу. За викенд отриманажурка у Дюрдьове у орґанизациї младих зоз КУД Тарас Шевченко, а слова будзе и о филмским вечару отриманим всоботу у Kлубу 10 у Руским Керестуре, наяви ше и турнир у шаху, хтори будзе на пияток.
Емисию за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.