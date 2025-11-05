Нєшка на Радио програми по руски емисия Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї годно послухац як свойо пензионерски днї препровадзує Мария Виславски зоз Руского Керестура. Мария волонтерка у Каритасу, окрем тей активносци поряднє вежба три раз тижньово, а люби и путовац.
Психолоґа Соня Алексич зоз Руского Керестура направела интересантне дружтвене бависко за родичох и за мацери – карточки зблїжованя и самопомоци. У емисиї ше дозна о яких карточкох слово и дзе их мож купиц. У коцурским Каритасу, почала акция Дунц шпайз.
Емисию мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на габох Радио Нового Саду. Реприза емисиї Дом и фамелия на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих будзе розгварка зоз Деяном Будински зоз Руского Керестура, котри вшадзи путує на бициґли и до тераз ше му поспишело обисц цалу Сербию а сцигнул аж и по Италию. Учуєме и младу Кристину Афичову, котра погутори о Фестивалу акустичней музики Фамус, котри будзе у Сивцу. Будзе слова и о наиходзацим Балу младих у Дюрдьове.
Емисию ше емитує премиєрно каждей стреди од 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин на габох РНС. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.