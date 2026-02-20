Нєшка на Радио програми по руски емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о путованю. Нє постої идеални час за путованє, треба лєм рушиц и путовац. На путованьох ше обидзе рижни дестинациї, упознаше други култури, покоштує специялитети локалней кухнї. З єдним словом, мож уживац, понеже ше видзе зоз каждодньовосци.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.