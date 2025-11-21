Нєшка на Радио програми по руски емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о путованю по цалим швеце и упознаваню зоз нєзвичайнима смаками и пахами локалних специялитетох.

През призначени розгварки собешеднїки подзелєли свойо искуства о тим цо коштовали на путованьох, хтори єдзеня им ше пачели, а хтори нє.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 минути на габох Трецей програми радия Радио-телевизиї Войводини.