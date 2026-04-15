Нєшка на Радио програми по руски Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 21:30 годзин Емисия за младих.

У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, тема емисиї театер, та з тей нагоди представи ше Валентина Салаґ зоз Дюрдьова котра студентка на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе, на напряму сценска архитектура и дизайн.

Тиж, у Руским Керестуре того викенду почина 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї та годно послухац котри представи буду на репертоару.

Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ.