Нєшка на Радио програми по руски Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 21:30 годзин Емисия за младих.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац о актуалних конкурсох и збуваньох, а годно ше поинформовац як препровадзиц викенд любови. Представи ше и Валентину Рац зоз Руского Керестура, котра студентка на Польопривредним факултету у Новим Садзе, а велька любов єй и мальованє.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.