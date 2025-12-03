Нєшка на Радио програми по руски емисия Дом и фамелия и Емисия за младих

ИнформованєРутенпресТексти

автор РТВ/В. Вуячич
НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.

У емисиї Дом и фамелия госцинска будзе адвокатка Мария Йоксович котра трима адвокатски канцелариї у Новим Садзе и у Кули и потримує Руснацох на каждим крочаю. Зоз Гелену Медєши ше обешедує о тим як препровадзує свойо пензионерски днї. У Коцуре отримана манифестация Коцурска чутка, а на нєй участвовали и жени зоз Активу женох.

Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.

У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац звит зоз Мултимедиялней манифестациї младих Дньовка, хтора за викенд отримана у Руским Керестуре. Од Кристини Афичовей ше учує о 41. Фестивалу акустичней музики Фамус хтори тиж прешлого тижня отримани у Сивцу. Порихтани и вельо други интересанти теми.

Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.

