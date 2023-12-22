Нєшка новорочни вашар у школи

ДЮРДЬОВ – Нєшка у Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, од 10 по 12 годзин будзе Новорочни вашар.

Школяре за вашар порихтали рижни прикраски за наиходзаци крачунски и новорочни швета, а на вашару горно купиц и медовнїки.