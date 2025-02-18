Нєшка Одбор за културу НСР

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 18. фебруара, будзе отримана дзешата схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох (НСР). Схадзка почнє на 17 годзин у просторийох Националного совиту Руснацох (Замок).

На схадзки Одбору ше будзе прилапйовац записнїки зоз прешлих схадзкох, будзе поднєшени Звит о роботи у 2024. року и принєшє ше План роботи Одбору у 2025. року. Тиж ше будзе анализовац отримани манифестациї зоз Календара репрезентативних манифестацийох у 2024. року.

Одбор за културу на схадзки розпише Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2025. року, а и утвердзи ше термини отримованя манифестацийох и фестивалох зоз Календара репрезентативних манифестацийох Руснацох.