Нєшка отверанє вистави „Трон” автора Павела Сурового у Кули

КУЛА – У Подобовей ґалериї Културного центра у Кули, на штварток 12. фебруара на 19 годзин, будзе отворена вистава фотоґрафийох „Трон” автора Павела Сурового. Вистава будзе тирвац по 2. марец 2026. року.

Уметнїцки и символични проєкт „Трон”, през архаичне народне облєчиво, релиґиозни и митски символи виглєдує архетип женскей красоти и одношенє медзи тужемним и духовним, традицийним и сучасним виразом. Фотоґрафиї приказую женску красоту як универзалну и звонкачасову вредносц, глїбоко повязану зоз идентитетом, виру и културним нашлїдством народу, наводзи ше у наяви вистави.

Вистава приноши ориґиналну интерпретацию автентичного народного облєчива Сербох, Словакох, Мадярох, Шокцох, Бунєвцох, Румунох и Руснацох, злучуюци уметносц, етнолоґию и сучасну фотоґрафию до єдинственей визуалней цалосци.

Павел Сурови шветово припознати ґрафични дизайнер и модни фотоґраф, вецейнїсто наградзовани на медзинародних фестивалох, а вистава „Трон” после шветовей премиєри у Паризу предлужує драгу по шветових и европских престолнїцох.