Нєшка 17. Паприґарски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни 17. Паприґарски бал, будзе отримани нєшка од 19 до 02 годзин, у керестурским ресторану нового власнїка з новим меном „Бостон”.

Бал орґанизує нови орґанизацийни одбор, а баловац ше буду скоро 190 углавним керестурски паприґаре и їх госци.

По словох єдного з орґанизаторох Славка Надя, уходнїца за бал коштала 2.500 динари, а за госцох вони обезпечели богату томболу, у вкупней вредносци коло 400.000 динари. Половку обезпечел орґанизацийни одбор, а другу половку числени спонзоре углавним векши и менши приватни фирми з валалу.

Госцох з музику будзе забавяц „Евробенд” зоз сушедного Лалитю.