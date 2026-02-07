МанифестациїРутенпресТексти

Нєшка пияти Капушнїк фест у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 8 Опатрене

КОЦУР – Нєшка, 7. фебруара на площи опрез Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре будзе отримана пията манифестация „Капушнїк фест” у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

За тот дзень орґанизаторе пририхтали рижнородну и богату програму, а на 14 годзин заказане святочне отверанє манифестациї.

Нащивителє годни уживац у музики тамбурового оркестра, наймладшим орґанизаторе пририхтали друженє зоз аниматорами, а ту и нєзаобиходне безплатне коштованє капушнїкох характеристичних за тот валал.

Орґанизаторе поволали валалчанох и шицких других заинтересованих же би ше 7. фебруара пополадню прешейтали през центер Коцура и уживали у програми пририхтаней у рамикох манифестациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Схадзка Координациї националних совитох будзе на стреду

„Руске слово” подписало з АП Войводину контракт о...

У Видавательним плану за 2026. рок осем нови...

Одредзени рядошлїд виводзеня на „Ружовей заградки”

На ютре на Радио програми по руски Културна...