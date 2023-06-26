Нєшка почина духовни камп у Коцуре

КОЦУР – Християнски камп за дзеци „Путованє по континентох” почина нєшка у Коцуре, и будзе тирвац по 30. юний, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

На духовним кампу плановани рижни интересантни активносци, котри буду тирвац од 9 годзин рано по 17 годзин пополадню.

Так у програми дня планованe стретнуце и ранша физична активносц, Служба Божа, драмски слички, бависка и штафети, полудзенок и ужина, виронаука, роботнї, патренє филмох. У програми буду участвовац и тройо млади аниматоре зоз України. Активносци ше буду одвивац у церкви, коло церкви, церковней сали и Каритасу.

Добродзечни прилог за тоту важну духовну подїю родичи и шицки други можу охабиц у ладички котра поставена на стред церкви.