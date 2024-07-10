Нєшка почина музични фестивал Еґзит

НОВИ САД – На Петроварадинскей твердинї, нєшка на 19 годзин, почина музични фестивал Еґзит.

Велї реґионални и шветово мена наступя на єден зоз вецей поставених бинох на твердинї, а нащивителє наявели приход и зоз других европских и шветових городох.

Тогорочни фестивал, попри музичней часци, до фокусу кладзе и даскельо дружтвено-одвичательни активносци за шицких нащивительох, як цо менталне здравє нащивительох фестивала “Life is live”, же би ше виключели зоз онлайн швета и вецей поваги пошвецели єдни другим и виводзачом.

На чесц родзеного дня велького науковца Николи Тесли, главна бина на дзень отвераня, 10. юлия, будзе ношиц мено Tesla universe stage.

О безпечносци шицких нащивительох, як и кажди рок, буду ше старац дежурни екипи лїкарох Заводу за Швидку медицинску помоц Нови Сад.