Нєшка почина Польопривредни саям у Новим Саду

НОВИ САД – Од 20. по 26. май Новосадски саям домашнї найвекшей польопривредней вистави на тих просторох. Отримує ше у знаку двох вельких ювилейох – 100-рочнїци иснованя и 90-рочнїци од першого сайму польопривреди.

Того року, партнер манифестациї Италия, а отримованє помогли велї дарователє, як и Влада Републики Сербиї, Покраїнска влада, Город Нови Сад. Як и по тераз, у цеку тирваня Сайму буду отримани числени програмни сеґменти, вистави статку, деґустациї, преподаваня о актуалних новосцох у швеце з обласци польопривреди. Будзе представена нова и сучасна механїзация. На тогорчним, 90. Польопривредним сайме свойо продукти представя 25 держави.

Як и каждого року за нащивительох орґанизовани вецей наградни бависка зоз вреднима наградами. Роботни час за нащивительох од 9 до 19 годзин, окрем на пияток, 26. мая кед роботни час будзе од 9 до 16 годзин.

Поєдинєчни уходнїци 700 динари, а колективна уходнїца 500 динари по особи. Колективни уходнїци за школярох, студентох, и дзеци од 7 до 14 роки и пензионерох коштаю 350 динари по особи. Колективни нащиви треба наявиц зоз назначеним числом нащивительох (найменєй 15 особи), на меморандуму задруґи, школи, факултета лєбо компаниї зоз печацом и подписом овласценей особи.

Фамелийни дзень стреда 24. май. Того дня цала фамелия зоз дзецми до 14 роки, на Саям може войсц зоз єдну уходнїцу по цени од 700 динари. Шицки купени уходнїци источашнє и купони зоз хторима мож участвовац у наградним бависку.