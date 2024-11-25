Нєшка почина велька новорочна акция – попуст до 30% на кнїжки до пакецикох

НОВИ САД – Нєшка, 25. новембра, почина вельки новорочни попуст, аж 30%, на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на шицки кнїжки будзе тирвац по 6. януар 2025. року.

На тих акцийох пред новорочнима шветами окреме вельке интересованє за сликовнїци и кнїжки за дзеци, та ту и специялни пакет штирох нових розкошних сликовнїцох за дзеци по барз вигодней цени – лєм 1 000 дин. Слово о сликовнїцох „Числа” (3-10 роки) Наташи Еделински Миколка (тексти), Ивани Бучко (илустрациї), „Здравканє то красне воспитанє” (4-12 роки), Ирини Гарди Ковачевич (тексти), Мариї Ковачевич (илустрациї), „Карпатски шаркань” (3-7 роки) Олени Планчак-Сакач (тексти), Младена Хаджича (илустрациї) и „Єдначини през бависко” (6 – 12 роки) Оксани Мудри Недич (тексти), Александри Русковски (илустрациї).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.