Нєшка почина Вельконоцни пост

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У нашей Епархиї св. Миколая у парохийох у котрих ше вирни притримую юлиянского календара, нєшка, 18. марца, почина Вельконоцни пост, хтори будзе тирвац по Вельку ноц, 5. мая.

Тот дзень, пондзелок, строги пост, а у посце ше вирни притримую одредзених правилох. Єдно з нїх же у посце нєт явни вешеля.

Правилох ше треба притримовац, а нашо паноцове нам надпоминаю пост треба же би бул прикрашени зоз дїлами любови и милосердия до ближнього. Прето и мож повесц же сам пост почнє зоз пребачованьом єдни другим. Уход до посту то праве пребачованє.

През пост ше каждей стреди и пиятку буду служиц Преждеосвящени Служби Божо, то єст служби скорей пошвецених дарох.