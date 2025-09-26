Нєшка почина ХV културна манифестация „Кед голубица лєцела”

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – На пияток и соботу 26. и 27. септембра будзе отримана ХV Културна манифестация Кед голубица лєцела.

Пияток, 26. септембра на 17 г у Доме култури у Петровцох, будзе Вечар децинскей фолклорней творчосци Нашо искри. Потим на 18:30 г ушлїдзи Медзинародни филмски вечар Русинох/Руснацох/Лемкох, на котрим премиєрно будзе приказани краткометражни документарни филм Най ше нє забудзе – Русини у Вельким Переґу, автора Ивана Лїкара. По законченю филму, отрима ше кратшу дискусию о филму зоз автором Иваном Лїкаром и знїмательом Йоакимом Ердельом. На 20 г орґанизована вечера за учашнїкох на програми и госцох у доме Соколана.

Собота, 27. септембра на 9 г у Старих Янковцох будзе зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Русинох и Шветовей ради русинскей младежи.

Пополадньову програму ше предлужи у Петровцох на 17 г будзе отворена Фото вистава Лєци, лєци голубица, а потим на 18 годзин почнє Културна манифестация Кед голубица лєцела у Доме култури. По законченю програми орґанизована вечера за учашнїкох и госцох зоз друженьом у доме Соколана.

У рамикох тогорочней манифестациї, означи ше 15. Рочнїца манифестациї и 10. Рочнїца ученя руского язика и култури у ОШ Антуна Бауера у Вуковаре, а котре порушало Дружтво Руснак.

Госцуюци ансамбли на манифестациї буду Ансамбл Голубок зоз Переґу Маре, Румуния и КУД Жатва зоз Коцура.

15. Културну манифестацию Кед голубица лєцела орґанизує „Руснак”, дружтво Руснацох у Републики Горватскей. Манифестация орґанизована под покровительством Совиту за национални меншини РГ, а з финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.