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Нєшка подписованє контрактох о софинансованю националних совитох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 127 Опатрене

НОВИ САД – У Голу Покраїнскей влади, нєшка на 11 годзин будзе подписованє контрактох о додзельованю средствох за национални совити националних меншинох зоз шедзиском у АП Войводини.

Контракти о софинансованю активносцох националних совитох националних меншинох уручи подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Жолт Сакалаш.

Спред Националного совиту Руснацох (НСР) контракт о софинансованю активносцох подпише предсидатель Йоаким Рац.

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