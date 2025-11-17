Нєшка подписованє контрактох за средства зоз Буджетского фонду

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ нєшка, 17. новембра орґанизує подписованє контрактох зоз орґанизациями, установами и здруженями националних меншинох за чийо проєкти зоз обласци култури обезпечени средства.

На конкурсу було 227 прияви, средства додзелєни за реализацию 46 програми и проєкти, медзи нїма Етно клуб „Одняте од забуца” достало 550 тисячи динари за проєкт Мили сину мой – перша фаза и Руска матка Руски Керестур за проєкт Интеркултурална творчосц Руснацох достала 500 тисячи динари.

Буджетски фонд за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци култури за 2025. рок виноши 25 милиони динари.