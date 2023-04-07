У РКЦ отримана Порядна виберанкова скупштина

НОВИ САД – У Руским културним центру (Йована Суботича 8), штварток вечар, 6. априла отримана Порядна виберанкова скупштина.

Звит о роботи у периодзе од 2019. по 2022. рок, понеже Скупштину нє отримоване пре епидемию, тиж и Финансийни звит за исти период, як и План роботи у тим року поднєсол директор РКЦ Владимир Сивч. Так зоз звиту видно же активно робя секциї: Фолклорна ґрупа ветеранох, Народни оркестер, Хлопска и женска шпивацка ґрупа, Хор „Гармония”, Драмски студио РКЦ „Звонимир Павлович”, тиж и корепетироре Сивч Владимир, Давор Сабо и Иван Лїкар, Дзецинска шпивацка ґрупа и солисти, а рижни случованя и змисти ше орґанизує у Клубу аматерох РКЦ.

Директор РКЦ Владимир Сивч вичерпно пояшнєл дзе шицко секциї РКЦ наступали у каждим року окреме. Так визначени и програми хтори орґанизує РКЦ, як цо то „Веселинка”, „Пахулька” и Рочни концерт, а начишлєл и госцованя и участвованя на шицких наших руских фестивалох, та и наступи у иножемстве и звонка рускей заєднїци. Тиж так обновени Клуб аматерох и фоає, а претрешене и закрице котре почало премакац. Финансийни звит тиж обгрунтовани, та того року РКЦ нє ма длуства и финансує ше лєм проєктно. Шицки звити прилапени єдногласно.

На Скупштини вибрани и нови Управни одбор до хторого вибрани дзевецеро члени: Славко Винаї, Иван Канюх, Наташа Грубеня, Миряна Блаґоєвич, Вероника Вуячич, Йовґен Надь, Владимир Иван, Иван Буила и Йоаким Гаргаї. До Надпатраюцого одбору вибрани Александар Човс, Анита Ґовля и Славко Бучко.

После законченей Порядней виберанковей скупштини отримана и Конститутивна схадзка Управного одбору (УО) РКЦ, на хторей члени ознова єдногласно за предсидателя вибрали Славка Виная и указали му довириє на шлїдуюци штири роки.