РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Рока святосци малженства и фамелиї у Католїцкей церкви нєшка, на швето Преображения Господнього, 6. авґуста, кед ше у Водици швеци овоц, отрима ше и Стретнуце за фамелиї.

Стретнуце започнє зоз Службу Божу у на 10 годзин у Водици, а потим ше будзе одвивац спрам уж наведзеней програми. Теми буду розрабяц о. Владислав Варґа и о. Дарко Рац.

На стретнуце поволани вирни зоз шицких наших парохийох.

