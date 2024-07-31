Нєшка привит волонтерох, ютре почина „Лєто у Керестуре”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Волонтерски камп под назву „Лєто у Керестуре” почина на ютре 1. авґуста, а будзе тирвац по 9. авґуст. Нєшка после 22 годзин будзе орґанизовани привит волонтерох, а активносци починаю на ютре.

Под час кампу заплановани три активносци – рисованє муралу на кошаркашским терену на пияцу кажди дзень од 8 до 14 годзин, окрем 4. и 9. авґуста. Нєдзелю 4. авґуст будзе роботна акция збераня шмеца од 17 годзин, сход у Старей школи. Орґанизаторе за сам конєц, остатнього дня ришели ушориц давно направени, алє запущени одбойкашски терен на керестурским базену од 17 годзин.

Попри тим, за шицких волонтерох обдумани и други активносци – обисц и упознац историйно важни места за руску културу и образованє, а тиж и шлєбодни час за розвагу.

Волонтером котри нє з валалу, обезпечени ноцнїк, костиранє и драгово трошки за приход и одход до Руского Керестура.

Домашнї, Керестурци, котри жадаю участвовац у Кампу, можу ше приключиц и без наяви.

По першираз, орґанизатор Волонтерского кампу будзе самостойно Здруженє младих Пакт Рутенорум, алє зоз потримовку Месней заєднїци Руски Керестур и Орґанизациї „Trash hero”. Камп ше реализує зоз финансийну потримовку Роботного цела за младеж при Националному совиту Руснацох.