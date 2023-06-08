Нєшка промоция кнїжкох на руским язику

ВЕРБАС – У Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше нєшка на 18 годзин, отрима ше промоция двох капиталних дїлох рускей лексикоґрафиї – Правописа руского язика зоз правописним словнїком проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски – и Малей историї Русинох Ивана Попа.

Промоцию ше орґанизує з нагоди 100-рочнїци обявйованя першей ґраматики руского язика (Ґраматика бачваньско-рускей бешеди о. др Гавриїла Костельника, 1923) и 110-рочнїци народзеня професора Гавриїла Г. Надя (Вербас, 1913), нашлїднїка автора першей ґраматики.