Нєшка промоция нових кнїжкох у дюрдьовскей школи

ДЮРДЬОВ – Друга часц означованя XXXI Културней манифестациї „Костельникова єшень” у Дюрдьове будзе отримана нєшка, 19. новембра у Основней школи „Йован Йованович Змай”.
Промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями почнє на 13:30 годзин.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
ДЮРДЬОВ – Друга часц означованя XXXI Културней манифестациї „Костельникова єшень” у Дюрдьове будзе отримана нєшка, 19. новембра у Основней школи „Йован Йованович Змай”.
Промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями почнє на 13:30 годзин.