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Нєшка промоция нових кнїжкох у дюрдьовскей школи

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 2 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Друга часц означованя XXXI Културней манифестациї „Костельникова єшень” у Дюрдьове будзе отримана нєшка, 19. новембра у Основней школи „Йован Йованович Змай”.

Промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями почнє на 13:30 годзин.

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