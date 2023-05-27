Нєшка Републичне змаганє з руского язика

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, нєшка, 27. мая будзе отримане 22. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик учи як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Змагац ше буду школяре седмей и осмей класи хтори пласман на Републичне змаганє виборели на 13. Медзиокружним змаганю з руского язика хторе отримане 1. априла тиж у Коцуре.

У порядней настави буду ше змагац седмеро змагателє, док у виборней настави змагац ше буду петнацецеро школяре.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ „Братство єдинство”.