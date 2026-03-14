Нєшка роботня за наймладших у Вербаше

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар

ВЕРБАС – Нєшка з початком на 14 годзин будзе отримана вельконоцна роботня  за дзеци у просторийох КПД „Карпати”.

Роботню отрима учителька руского язика Славица Мали, а поволани шицки заинтересовани дзеци и їх родичи же би ше пришли подружиц.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка премиєра представи „Кантата за Ленку и Лазу”

Нашо виданя буду представени на Сайме кнїжкох у...

Нєшка будзе Осмомарцовски концерт

На нєдзелю будзе Општинска смотра рецитаторох

У ютрейшим ТВ Маґазину