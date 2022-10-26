Нєшка руски видавателє на Сайму кнїжкох у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Традицийни, 65. Медзинародни саям кнїжкох у Беоґрадзе отворени 23. и будзе тирвац по30 октобер на Беоґрадским сайме.

Нєшка, 26. октобра на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами буду представени и руски кнїжки.

Промоция актуалних виданьох Завода за културу войводянских Руснацох почнє на 12 годзин, а представянє нових насловох НВУ „Руске слово” на 13 годзин.

Завод за културу войводянских Руснацох представи моноґрафию „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” др Миряни Дєкич, „Правопис руского язика з правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и „Зборнїк роботох зоз Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох” чий редактор Саша Сабадош.

НВУ „Руске слово” презентує найновши виданя хтори зоз друку вишли праве пред Саям. Слово о кнїжкох „У нас на салашу бул ґенерал” Михала Рамача, „Монах и я” Любици Кнежевич, „Божа катичка” Оксани Мудри Недич, „Гунцут” Цецилиї Мудри, „Бавме ше” Владимира Дудаша Иванового и „Керестурски калеїдоскоп” Ксениї Варґа. Тиж будзе слова о „Рускей кухарки”, двох виданьох МАК-у – „Мили Маку” Емилиї Чижмар и збирки „Ґенерация З@”, як и фототипским виданю першого числа часопису „Шветлосц”. Наша медийна установа тиж представи и кнїжку „Новосадски дньовнїк изолациї” чий є совидаватель.

Поєдинєчна дньова уходнїца на Саям кошта 300 динари, а за орґанизовани колективни нащиви 200 динари по особи.

Роботни час Сайму од 10 по 20 годзин, а остатнї викенд, од 28. по 30 октобер, роботни час будзе предлужени по 21. годзин.

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