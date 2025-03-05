Нєшка ше предлужи схадзка Скупштини Сербиї

БЕОҐРАД – У Скупштини Сербиї нєшка шe на 10 годзин предлужи перша схадзка ярнього зашеданя парламента хтора почала вчера, 4. марца. На предложеним дньовим шоре бпредложени 62 точки, медзи хторима и штири закони зоз обласци образованя, як и вименки и дополнєня Закона о високим образованю и Предлог закона о вигодних квартельних кредитох за младих. На схадзки настал нєшор, виштрелєни димни бомби и правени галайк.

У Скупштини Сербиї по прилапйованю дньового шора, настал нєшор и виштрельовани димни бомби, та пошвидко скупштинску салу виполнєл дим. Посланїки опозициї на початку схадзки поручели же „Влада у задзекованю и же нє може предкладац закони”.

Посланїки опозициї запалєли димни бомби, a вец у сали розширели транспарент „Сербия става же би режим спаднул” и тримали заставу Сербиї.

После того як посланїки опозициї руцели димни бомби у скупштинскей сали, до голу будинка дзе новинаре чекали странково конференциї, сцигли на дзешатки полицає у цивилу, припаднїки єдинки за обезпеченє.

Новинаром нє бул дошлєбодзени уход до сали.

Предсидателька Скупштини Сербиї Ана Брнабич на схадзки, на хторей пришло до общого нєшору, поручела же парламент предлужи робиц, алє нєшор у сали предлужени.

Скупштина Сербиї прилапела нєшка з векшину гласох же би ше на дньовим шоре по наглим поступку нашол Предлог вименкох и дополнєня Закона о високим образованю.

Скупштина закончела роботу коло 18:10, и наявене же ше зашеданє предлужи нєшка на 10 годзин. Посланїки Скупштини Сербиї вчера закончели началну розправу у началє, а нєшка предлужа розправу у подробносцох.

Паралелно док тирвала схадзка, опрез парламента отримани протест гражданох хторим ше приключела и ґрупа просвитних роботнїкох беоґрадских школох.