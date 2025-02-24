Нєшка схадзка двох целох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Одбора за информованє Рускей матки и Редакциї гласнїка Рускей матки Руснак будзе на пондзелок, 24. фебруара, на 11:45 г. у просторийох Рускей матки.

На схадзки ше годно порадзиц и о предкладох Рускей матки и заинтересованих здруженьох гражданох за участвованє у рижних програмох 18. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох, як и о конкретних крочайох ґу подписованю сотруднїцтва медзи здруженями гражданох и Конґресом.

На схадзки и делеґати Рускей матки у НСРНМ заберу становиско о дньових шорох Националного совиту рускей националней меншини як и о потримовки директорови ДК РК Владимирови Надьови Ачимови (е-схадзка по 12 г.).

Годно и ступиц до членства.