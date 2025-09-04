Нєшка схадзка Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заменїк предсидателя Стеван Самочета зволал 39. схадзку Националного совиту Руснацох (НСР), хтору ше отрима на штварток, 4. септембра з початком на 19:00 годзин у просторийох Дома култури у Руским Керестуре.

На дньовим шоре 39. схадзки НСР предложени дзевец точки.

На схадзки буду констатовани задзекованя предсидателя и членох НСР и задзекованє члена Вивершного одбору, а вибере ше и предсидателя НСР.

На истей схадзки буду констатовани задзекованя членох Одбора за образованє, Одбора за културу, Одбора за информованє и Одбора за службене хаснованє язика и писма, як и членох Роботного цела за младих.