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Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

автор А. Паланчанин
автор А. Паланчанин 83 Опатрене

НОВИ САД – Осемнаста схадзкa Националного совиту Руснацох будзе отримана на пондзелок, 9. октобра, на 18 годзин у просторийох Дома култури Руски Керестур.

За хадзку Националного совиту предложени обсяжни Дньови шор, а медзи иншим будзе приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2023. рок, приношенє Правилнїка о подручних канцеларийох националного совиту, информация о активносцох у вязи зоз означованьом ювилею образованя по руски. Окрем того члени Совиту потвердза Одлуки Вивершного одбору, а даю и думанє о предкладох хтори значни за нашу заєднїцу.

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