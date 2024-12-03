Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вовторок, 3. децембра будзе отримана 27. схадзка Националного совиту Руснацох. Схадзка почнє на 18 годзин у просторийох Дома култури Руски Керестур.

На дньовим шоре буду осем точки медзи хторима прилапйованє Вименкох Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2024. рок, приношенє одлуки о виборе Ревизиї за 2024. рок, приношенє одлукох о розришеню и менованю члена Управного одбора НВУ „Руске слово“ зоз шора занятих, приношенє одлуки о поставяню табли подзекованя покойней Сенки Бенчик, потвердзованє одлукох Вивершного одбору и приношенє одлуки о розришеню и менованю предсидателя Вивершного одбору.