Нєшка схадзка Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, з початком на 17 годзин у просторийох Национаного совиту Руснацох будзе отримана схадзка його Одбору за културу.

На дньовим шоре ше находзи розподзельованє средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2026. року и Приношенє лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох у Републики Сербиї у 2025. року (Министерство култури).