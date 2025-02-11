Нєшка схадзка Одбору за образованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевята схадзка Одбору за образованє будзе отримана нєшка, 11. фебруара на 17 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Националного совиту Руснацох.

На дньовим шоре будзе дванац точки, а окрем звиту и плану о роботи Одбору за образованє будзе догварка о схадзки наставнїкох руского язика о Лєтней школи руского язика у Попраду и екскурзиї школярох нїзших класох зоз Керестура до Дюрдьова и Коцура. Тиж будзе слова и о приходу школярох зоз руских школох на Мемориял, а и о формованю роботней ґрупи за вименки Правилнїка о стипендийох. Будзе ше дискутовац и о плану як далєй зоз предшколскима ґрупами у Коцуре и у Дюрдьове, и о упису до руского оддзелєня Ґимназиї и на Катедру.