Нєшка схадзка Одбору за образованє НСРНМ

КОЦУР – Нєшка, з початком на 14 годзин, у просторийох Библиотеки у Коцуре будзе отримана схадзка Одбору за образованє Националного совиту рускей националней меншини, цо и перша схадзка после змени, задзекованьох и розформйованя прешлого року.

Схадзку зволала предсидателька Одбору Сенка Мученски, а члени попри нєй и Славица Чельовски, Александра Йованов, Андрея Чернок, Татяна Колесар, Мая Дюмич и Зденко Лазор.

На дньовим шоре будзе менованє заменїка предсидательки, анализа роботи Одбору у 2025. року, План роботи за 2026. рок, Учебнїки за идуци школски 2026/27. рок, як и упис першокласнїкох у наиходзацим школским року, а за конєц схадзки плановане дискутовац о участвованю у писаню Националней стратеґиї зоз обласци образованя.