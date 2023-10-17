Нєшка XXV схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала за нєшка, 17. октобер, XXV схадзку локалного парламенту.

Одборнїки буду розправяц о шейсц точкох дньового шору котри предложени за схадзку. Медзи иншим, члени локалного парламенту буду розправяц о Предкладу одлуки о ребалансу буджета општини Вербас за 2023. рок, Предкладу одлуки о приношеню Локалного плану управяня з одпадом за општину Вербас за период од 2023. по 2032. рок, як и о Предкладу ришеня о давяню предходней согласносци Управному одбору Културного центру Вербасу за розписованє и запровадзованє Явного конкурсу за менованє директора КЦВ.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, на 10 годзин.