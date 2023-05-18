Нєшка XXI схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала за нєшка, 18. май, XXI схадзку локалного парламенту.

Одборнїки буду розправяц о 18 точкох дньового шору котри предложени за схадзку. Медзи иншим, члени локалного парламенту буду розправяц о Предкладу одлуки о ребалансу буджета општини Вербас за 2023. рок, Предкладу рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на териториї општини Вербас за 2023. рок, Предкладу о усвойованю Информацийох о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас за период од 1. януара по 31. марец 2023. року.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 10 годзин.