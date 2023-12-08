Нєшка Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – На нєшка, 8. децембра, на 11 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15, Нови Сад) у рамикох 33. Дньох Миколи М. Кочиша будзе отримана Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу.

На дньовим шоре Скупштини Дружтва єст осем точки, а медзи иншим буду ше прилапйовац звит и план роботи, як прегляд приходох и розходох.

У рамикох програми 33. Днї Миколи М. Кочиша oзначи ше вецей значни рочнїци зоз акцентом на 60 роки першей кнїжки уметнїцкей прози за дзеци „Kрочаї” (1963) Mиколи M. Кочиша, тиж будзе и промоция Зборнїка роботох „Studia Ruthenica” число 29 и подобова вистава Мариї Канюх Йозанов, „Руске облєчиво у прешлосци”.