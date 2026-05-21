Нєшка слава Вербасу

ВЕРБАС – Нєшка, 21. мая, на площи опрез православного храму будзе означена слава Вербасу – Вознесениє (Спасовдан).

З нагоди означованя того дня, порихтана богата програма фокусована на дзецински змисти. Так на 17 годзин будзе отримани танєц зоз аниматорами Елзу и принцезами, потим правенє балончкох зоз мидлїни, а од 18 годзин друженє зоз Джином. После тей часци програми наймладши ше годни и фотоґрафовац зоз другима аниматорами, а орґанизаторе порихтали и Cake bar – забаву сладких смакох.

Дзецински забавни дворец будзе ту за наймладших през цали час програми, а на 19 годзин почнє културно-уметнїцка програма Културного центру Вербасу.

Орґанизаторе поволали шицких же би нащивели центер городу того дня и уживали у порихтаней програми за тото швето.