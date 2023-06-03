МанифестациїРутенпресТексти

Нєшка „Смаки традициї” у Керестуре

автор А. Медєши
автор А. Медєши 72 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал традицийних руских єдлох „Смаки традициї”, и того року будзе отримани на истим месце, на желєней поверхносци коло Спортскей гали у Руским Керестуре, а заказани є за перши викенд у юнию, односно за соботу 3. юния у чаше од 11 по 21 годзин.

И того року орґанизаторе, члени здруженя „Руска скарбнїца”, поволали схопних у вареню же би презентовали руски єдла, та як гварели, затераз потвердзене участвованє штирох екипох. На штандох ше и того року найду добре познати традицийни єдла як цо сарма, свадзебна варена капуста, печена колбаса зоз вецей файтами мачанки, белюши, капущанїки и подобне, а буду и руски традицийни лакотки як ґоргелї, череґи, колачи на жимно и подобне…

Окрем деґустациї и купованя єдлох, нащивителє годни купиц и сувенири и рижни ручни виробки зоз рускима мотивами, а орґанизаторе наявюю и дзепоєдни нєсподзиваня на дзень Фестивалу.

За пополадньово годзини предвидзена културно-уметнїцка програма на хторей наступя вецей секциї Дома култури Руски Керестур, у провадзеню оркестри „Юлиян Рамач Чамо”.

Фестивал орґанизує Здруженє гражданох „Руска скарбнїца”, зоз софинансованьом Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци як и локалней самоуправи Општини Кула.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Резултати Конкурса Заводу за културу войводянских Руснацох

На нєдзелю будзе манифестация „Пришли нам Русадля”

Школски рок ше закончи 6. юния

На „Ал Джазира Балканс” на пондзелок будзе емисия...

Нєшка буду пирскац клїщи