Нєшка „Смаки традициї” у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал традицийних руских єдлох „Смаки традициї”, и того року будзе отримани на истим месце, на желєней поверхносци коло Спортскей гали у Руским Керестуре, а заказани є за перши викенд у юнию, односно за соботу 3. юния у чаше од 11 по 21 годзин.

И того року орґанизаторе, члени здруженя „Руска скарбнїца”, поволали схопних у вареню же би презентовали руски єдла, та як гварели, затераз потвердзене участвованє штирох екипох. На штандох ше и того року найду добре познати традицийни єдла як цо сарма, свадзебна варена капуста, печена колбаса зоз вецей файтами мачанки, белюши, капущанїки и подобне, а буду и руски традицийни лакотки як ґоргелї, череґи, колачи на жимно и подобне…

Окрем деґустациї и купованя єдлох, нащивителє годни купиц и сувенири и рижни ручни виробки зоз рускима мотивами, а орґанизаторе наявюю и дзепоєдни нєсподзиваня на дзень Фестивалу.

За пополадньово годзини предвидзена културно-уметнїцка програма на хторей наступя вецей секциї Дома култури Руски Керестур, у провадзеню оркестри „Юлиян Рамач Чамо”.

Фестивал орґанизує Здруженє гражданох „Руска скарбнїца”, зоз софинансованьом Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци як и локалней самоуправи Општини Кула.