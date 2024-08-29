Нєшка у Керестуре виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 29. авґуста у скоро шицких улїцох у валалє, з часу на час будзе виключована електрична струя. У роботним чаше, од 7 до 15 годзин, нє источашнє, буду виключовани рижни часци улїцох, кеди-нєкеди, у термину єдней годзини лєбо 45 минутох.

Електродистрибуция д.о.о. Сербиї модлї гражданох же би мали порозуменя пре виключеня котри нєобходни же би ше окончело континуоване унапредзенє сиґурносци и стаємносци у подмирйованю купцох зоз електричну енерґию.

Як стої у сообщеню, прето, з часу на час нєобходне и виключованє, бо дзепоєдни активносци мож окончиц лєм на тот способ. Електродистрибуция тиж модлї хасновательох же би у цеку роботох на мрежи зоз нєй викапчали и свойо елетрични апарати, а знова их уключели, накадзи ознова „придзе” струя.

О подробнєйших информацийох у котрих улїчкох кеди будзе викапчована струя, жителє ше можу презнац у Месней заєднїци, або на телефон секретара 060/703-7944.