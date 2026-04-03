Нєшка у керестурскей парохиї Вельки пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у парохиї св. о. Миколая Вельки пияток, строги пост, рано будзе служена Утриня зоз читаньом 12 страсних Евангелийох, Вечурня зоз хованьом Христа и покладаньом плащанїци до гробу на 15 годзин.

На Вельку соботу, 4. априла, до Каритасу од 13 до 14 годзин мож принєсц пасхалне єдзенє, хторе священїки пошвеца, а потим го волонтере однєшу людзом хторим потребна помоц. Рано будзе Єрусалимска утриня, на 20 годзин Пасхалне бдиниє – Всеночне зоз Службу Божу и Воскресну утриню.

На нєдзелю, 5. априла вирни у Руским Керестуре преславюю Воскресенє Христово – Пасху – Вельку ноц, а служби буду на 8 годзин, на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. Вечарша служба нє будзе.

На Шветли пондзелок будзе мированє у службох на 9, 11:30 и 18 годзин, а на 16 годзин у манастире Исусових малих шестрох тиж будзе Служба Божа. На Шветли вовторок Служби Божо на: 9, 11:30 и 18 годзин.