Нєшка у керестурскей парохиї Вельки пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у прохиї св.оца Миколая Вельки пияток и того дня вирни строго посца. Рано на 8 годзин будзе ше служиц Утриня зоз читаньом 12 страсних Евангелийох. На 15 годзин ше будзе служена Вечурня кед ше будзе ховац Христа и покладац плащанїцу до гроба.

На Вельку соботу рано на 8 годзин ше будзе служиц Єрусалимска утриня, а на 20 годзин Всеночне зоз Службу Василия Велького и Воскресна утриня.

На нєдзелю – Пасха, дзень Воскресеня Христового. Того дня буду Служби Божо на 8 годзин, Архиєрейска Служба Божа на 10 годзин зоз пошвецаньом паскох.

На Шветли пондзелок Служби Божо ше будзе служиц на 9, 11:30 и на 19 годзин. У шицких Службох будзе мированє.

На Шветли вовторок Служби Божо ше будзе служиц на 9, 11:30 и 19 годзин. У манстире малих шестрох на Циґлашоре ше тиж будзе служиц Служба Божа зоз мированьом вирних.